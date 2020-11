Vier miljoen kijkers voor finale RTL-programma The Masked Singer

Bijna vier miljoen mensen hebben gekeken naar de finale van het RTL4-programma The Masked Singer. Het programma is daarmee het best bekeken RTL-programma sinds de Idols-finale in 2003 tussen Jamai Loman en Jim Bakkum. Daar keken toen 4,9 miljoen mensen naar.

Volgens de Stichting Kijkonderzoek (SKO) zagen gisteren 3.860.000 mensen wie er in de pakken zaten bij The Masked Singer. In dat programma zingen bekende Nederlanders liedjes zonder dat iemand weet wie ze zijn doordat ze verkleed zijn.

Neptunus

Zanger Jan Dulles van de Volendamse band 3JS won het programma, verkleed als Neptunus. Actrice Noortje Herlaar werd tweede in een vossenpak.

Twee panels, onder leiding van presentator Ruben Nicolai, moesten raden wie er al zingend in verkleedkleren op het podium stond. Gerard Joling en Buddy Vedder wisten de meeste BN'ers te raden en werden het winnende panel. Ze versloegen daarmee het andere panel, bestaande uit Carlo Boszhard en Loretta Schrijver.