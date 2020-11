Lege kades, volle huiskamers: aankomst Sinterklaas vooral digitaal

Sinterklaas komt straks aan in het dorp Zwalk, maar wie die plaats op de kaart probeert te vinden komt bedrogen uit. De landelijke Sinterklaasintocht is dit jaar namelijk op een fictieve plek.

Met die keuze hoopt organiserende omroep NTR de daadwerkelijke aanlegplaats geheim te houden. Alles om een toestroom van publiek te voorkomen in verband met de geldende coronamaatregelen. Alle festiviteiten zijn vanaf 12.00 uur wel live te zien via NPO3.

Volg de aankomst vooral thuis voor de buis, luidt het advies dus. Een motto dat ook op lokaal niveau veel gehanteerd wordt. In plaatsen als Amersfoort en Maastricht is vandaag via een livestream te bekijken hoe de goedheiligman zijn boot aanlegt, maar blijven de kades leeg.

Nog vaker worden films die al vooraf zijn opgenomen online of via lokale omroepen uitgezonden, zoals vandaag in bijvoorbeeld Texel, Arnhem, Den Bosch en Soest. "Het is natuurlijk jammer dat het zo moet", zegt Tanja Hartman van het organiserend comité in Soest. "Maar er zijn allang blij dat we toch iets kunnen doen."

Al in september hakte de organisatie de knoop door om voor een digitale intocht te gaan. Het risico dat een fysiek evenement zou worden afgelast leek hen te groot. "Dat gaf ons mooi de tijd om écht een mooie film te maken. We hebben uitgepakt, er zit zelfs een helikopter in."