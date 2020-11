Verspreiding van virus zichtbaar gemaakt door speciale video

Dat is niet alleen visueel aantrekkelijk, maar medisch ook nuttig: door te zien hoe een virus zich ontwikkelt in een gastheercel kun je er allerlei dingen over te weten komen.

"Voorheen konden we virusdeeltjes alleen zien op een foto, vaak van een cel waar het virus al in zit", aldus Marvin Tanenbaum, hoofd van de Tanenbaum-onderzoeksgroep aan het Hubrecht Instituut. "Maar nu kunnen we er ook een HD-video van bekijken."

"Vergelijk het met een foto van een huis vol ongedierte. Het is goed om te weten dat er ratten in de kelder zitten, maar waardevoller is het om een video te hebben van door welk gat die ratten het huis in zijn gekomen, waar ze hun voedsel vandaan halen en wat ze zoal vervelend vinden. Dan kun je eventueel dat gat dichten en het voedsel weghalen.

Achilleshiel

Tanenbaum: "We hebben twee video's van een infectie. Eentje waarbij het virus snel de gastheercel overneemt en eentje waar de verspreiding direct lijkt te stoppen. Bij de laatste video hadden we de gastheercel interferon toegediend."

"Interferon is een lichaamseigen stof die door het immuunsysteem wordt aangemaakt, maar pas in een later stadium van de infectie, als de gastheercel al is overgenomen. Nu zien we dat het virus de gastheercel niet kan overnemen, dus hebben we op deze manier de achilleshiel van dit specifieke virus blootgelegd."