'Zeeuwse zusjes honderden keren seksueel misbruikt door betalende vreemden'

D. zegt dat ze geen actieve rol speelde, maar uit het dossier met duizenden WhatsApp-gesprekken tussen de twee verdachten blijkt dat ze een belangrijke rol had in het faciliteren van het misbruik. Ze zou er ook geld voor hebben gekregen.

De officier van justitie gaf op vorige zittingen al wat schokkende voorbeelden uit de appgesprekken. Op een gegeven moment zegt de man in zo'n gesprek: "Kun je [naam dochter] naar me toesturen?" Waarop de vrouw zegt: "Ik doe er wel vast een pilletje in, dan gaat het makkelijker." In een ander appgesprek zegt de vrouw tegen de man: "Zullen we samen nog een kind nemen? Dan kunnen we er lekker jong mee beginnen."

De man en vrouw werden in juni 2019 opgepakt en zitten sindsdien in voorarrest. P. ontkent dat er door anderen is betaald om seks te hebben met de dochters van D. Hij wil geen verklaring afleggen voor de rechtbank, maar heeft wel toegegeven dat hij seks heeft gehad met de meisjes. Ook heeft hij erkend dat hij met de meisjes naar parkeerplaatsen en seksclubs is geweest, waar een van hen ook door andere mannen is misbruikt.

Verdachte onwel in rechtszaal

Het Openbaar Ministerie verdenkt P. tevens van seksueel misbruik van twee andere meisjes, onder wie een vriendinnetje van een van meisjes. Hij werd in 2004 al veroordeeld voor een ander zedendelict.

De zaak werd vandaag een uur stilgelegd omdat D. onwel werd in de rechtszaal. De vrouw leidt volgens haar advocaat aan ernstig nierfalen. Er kwam een ambulance naar het gerechtsgebouw om de vrouw medische zorg te verlenen. De zaak tegen haar wordt op zijn vroegst woensdag voortgezet.

De rechtbank gaat vandaag nog wel verder met de zaak tegen P. Maandag zal de officier van justitie zijn strafeis tegen de man kenbaar maken, meldt Omroep Zeeland.