'Britse seriemoordenaar Yorkshire Ripper (74) overleden'

De Britse seriemoordenaar Peter Sutcliffe, beter bekend als de Yorkshire Ripper, is overleden. Tussen juli 1975 en eind 1980 januari verminkte en vermoordde Sutcliffe ten minste dertien vrouwen, voornamelijk prostituees. Hij bracht de rest van zijn leven in de gevangenis en een beveiligd psychiatrisch ziekenhuis door.

Sutcliffe overleed volgens de BBC in een ziekenhuis aan de gevolgen van covid-19, waarvoor hij behandeling zou hebben afgewezen.

In 1981 kreeg de Britse politie Sutcliffe te pakken. Hij bekende vervolgens schuld aan dertien moorden en zeven pogingen tot moord en zei dat God hem daartoe opdracht had gegeven. Sutcliffe werd veroordeeld tot twintig keer levenslang.

Omdat hij op twee zaken na, altijd toesloeg in Yorkshire, in het noorden van Engeland, werd Sutcliffe door de Britse pers al snel omgedoopt in de Yorkshire Ripper.