'Eerste miljard voor doortrekken Noord/Zuidlijn tot Schiphol is binnen'

De Amsterdamse wethouder van Verkeer Sharon Dijksma heeft een akkoord bereikt over het uitbreiden van de Noord/Zuidlijn naar luchthaven Schiphol. Dat zegt ze tegen De Telegraaf.

Volgens de krant heeft Dijksma afspraken gemaakt met de betrokken gemeenten, de provincie Noord-Holland, de vervoerregio, KLM, NS en Schiphol. Zij leveren samen één miljard euro waarmee de metrolijn kan worden doorgetrokken.

Daarmee is Dijksma er nog niet: voor het uitbreiden van de metrolijn is naar schatting vier tot vijf miljard euro nodig. De rest van het geld hoopt de vertrekkend wethouder uit het Nationaal Groeifonds van het kabinet te halen.

'Bijna 123.000 extra banen'

De metrolijn rijdt nu tot aan Amsterdam-Zuid, maar moet in de toekomst reizigers van Amsterdam-Noord ook naar Schiphol en Hoofddorp brengen.

Het plan levert 122.700 extra banen op en biedt de mogelijkheid om nog eens 92.000 nieuwe woningen te bouwen en te ontsluiten. "Een aanbod dat moeilijk is af te slaan", zegt Dijksma, die binnenkort burgemeester in Utrecht wordt, hierover tegen De Telegraaf. Later vandaag wordt het voorstel gepresenteerd aan het kabinet.

Volgens Schipholtopman Dick Benschop komt er met de uitbreiding "meer ruimte" voor internationale treinen op Schiphol, en wordt de Zuidas doorgetrokken. "We kunnen hiermee een grote stap zetten voor het internationaal vestigingsklimaat", zegt Benschop op NPO Radio 1.

Er gaan al langere tijd stemmen op om de Noord/Zuidlijn door te trekken naar Schiphol. Onder meer NS en KLM maakten zich hier hard voor. Maar de bouw van de metrolijn leverde eerder veel schade en vertraging op. In Amsterdam verzakten huizen en de begroting moest meerdere keren worden bijgesteld. Het project kostte in totaal 3,1 miljard euro, meer dan driemaal zoveel als vooraf was begroot.