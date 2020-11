Werkgevers willen andere reiskostenvergoeding nu thuiswerken de norm wordt

Werkgeversorganisatie AWVN wil dat er een nieuwe regeling komt voor de vergoeding van reis- en thuiswerkkosten. In een ledenraadpleging zegt het overgrote deel (95 procent) van de werkgevers dat na de coronacrisis thuiswerken de norm wordt, gemiddeld twee dagen per week. De huidige vergoedingsregelingen passen niet bij die nieuwe situatie, vinden de werkgevers.

Op dit moment geldt het recht op een vaste vergoeding voor woon-werkverkeer. Daar hoeft geen belasting over te worden betaald. Voor de werkkostenregeling geldt maar een beperkte fiscale vrijstelling. De vrijstelling voor woon-werkverkeervergoedingen vervalt op 1 januari 2021.

Koffie en toiletpapier

Drie van de vier werkgevers zeggen de vergoedingen voor mobiliteit en thuiswerken te willen aanpassen. Alleen voor de dagen waarop echt gereisd wordt, zouden vergoedingen moeten worden betaald. Voor thuiswerken geldt een normbedrag van 2 euro per dag. Dat zijn volgens het Nibud de kosten van een dag thuiswerken. Dat geld zou bijvoorbeeld op gaan aan koffie en toiletpapier.

Bij onder meer de overheid en in de financiële sector hebben werkgevers en werknemers al afspraken gemaakt voor thuiswerkvergoedingen. Vakbond FNV is niet tegen het vernieuwen van de regels voor vergoedingen. "Als je geen reiskosten maakt, is het logisch dat je ook geen vergoeding krijgt", zegt een woordvoerder.

"Maar we willen wel een reële kostenvergoeding voor thuiswerken. En maatwerk in vergoedingen, want er zijn mensen die speciaal voor het werk een auto hebben aangeschaft of een treinabonnement", stelt FNV. "Het gaat erom dat mensen er in koopkracht niet financieel op achteruit mogen gaan doordat ze moeten thuiswerken. Reiskostenvergoedingen komen uit de loonruimte, daar hebben we voor onderhandeld. Dat mag niet zomaar in de zakken van werkgevers verdwijnen."