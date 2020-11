The Weeknd treedt op in de halftime show tijdens de Super Bowl

The Weeknd, die eigenlijk Abel Tesfaye heet, heeft de afgelopen jaren tal van prijzen gewonnen en top 10-hits gescoord. Hij heeft meer dan 45 platina singles en albums en kreeg tot dusver drie Grammy's. Zijn bekendste nummers zijn Blinding Lights, Starboy en I Feel It Coming.

De Super Bowl is in de nacht van 7 op 8 februari en wordt gespeeld in Tampa Bay, in de staat Florida. Of er publiek bij aanwezig zal zijn is nog onduidelijk. In het reguliere seizoen verschilt het vanwege de diverse coronaregels per team of er supporters in het stadion binnen mogen komen.