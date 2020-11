Na recorddaling aantal banen volgt unieke stijging in derde kwartaal

Het aantal banen in Nederland is in het derde kwartaal van 2020 sterk gestegen. Er waren 164.000 banen meer dan een kwartaal eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als gevolg van de coronacrisis nam het aantal in het tweede kwartaal nog af met 297.000.

Het CBS zegt dat de stijging van het aantal banen nooit eerder zo groot was. Het aantal banen ligt nu iets boven het niveau van het eerste kwartaal van 2019.

Ook het aantal vacatures nam in het derde kwartaal toe. In de eerste helft van het jaar was er nog sprake van een daling van 86.000 vacatures. In het derde kwartaal steeg het aantal met 16.000. Het aantal werklozen lag met 419.000 in het derde kwartaal 70.000 hoger dan in de voorgaande drie maanden.

Handel, vervoer en horeca

In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. Een dergelijke voorziening wordt makkelijker gemaakt door de NOW-regeling van het kabinet, die vanwege de coronacrisis is ingesteld om baanverlies en werkloosheid te beperken.

De grootste toename in het aantal banen was te zien in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (71.000). Andere bedrijfstakken met een grote toename waren de zorg (17.000), de zakelijke dienstverlening exclusief uitzendbureaus (15.000), cultuur, recreatie en overige diensten (13.000) en onderwijs (12.000).