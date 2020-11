Sunweb wil Corendon niet langer overnemen, maar Corendon vecht dat aan

Reisorganisatie Sunweb wil stoppen met de overname van branchegenoot Corendon. Dat zegt het bedrijf in een persbericht. Corendon vecht de beslissing aan en wil met een kort geding afdwingen dat de overname toch doorgaat. De reisbranche staat de laatste tijd flink onder druk door de coronacrisis.

De overname werd in juni 2019 vastgelegd in een overeenkomst. De Zweedse investeerder Triton, eigenaar van Sunweb, zou eigenaar worden van de activiteiten van Corendon in Nederland en België.

De hotels van Corendon en de luchtvaartmaatschappijen in Turkije en Malta maakten geen deel uit van de deal. In oktober gaf de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toestemming voor de overname.

Definitief

"Met die toestemming is de overname definitief geworden", zegt Corendon-directeur Steven van der Heijden. "Dit is een typische actie van een investeringsmaatschappij die in coronatijd geen zin meer heeft in zo'n overname."

Volgens Sunweb kon niet worden voldaan aan de voorwaarden om de transactie af te ronden. Bij de overname zou Triton aandelen van Corendon overnemen en de overgenomen bedrijfsonderdelen samenvoegen met Sunweb. Volgens Subweb past het stopzetten van de overname bij de voorwaarden van gesloten overeenkomst.