Toch overdrachtsbelasting starters bij huis boven vier ton, onvrede bij Eigen Huis

Starters op de woningmarkt onder de 35 jaar die een huis van meer dan 400.000 euro willen kopen, moeten vanaf 1 april toch 2 procent overdrachtsbelasting betalen. Dat staat in het woonakkoord dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft gesloten met oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Het leidt tot kritiek bij de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Op Prinsjesdag werd nog aangekondigd dat die belasting voor huizenkopers onder de 35 jaar geschrapt zou worden, maar daar komt het kabinet nu dus van terug. De wijziging gaat wel pas vanaf 1 april 2021 in, om starters tegemoet te komen die al plannen hadden om een woning te kopen. Wie dus jonger is dan 35 en tussen 1 januari en 31 maart de sleutel krijgt, betaalt geen overdrachtsbelasting voor een huis boven de 400.000 euro.

Vereniging Eigen Huis stelt dat het vervelende gevolgen heeft voor starters. "Je moet al vrij veel eigen geld meenemen, voor bijvoorbeeld de verhuizing en de notaris en het is prettig als je die overdrachtsbelasting niet hoeft te betalen", zegt woordvoerder Hans André de la Porte.

VEH is ook niet te spreken over de grens van 400.000 euro die nu door het kabinet wordt ingesteld. De vereniging verwacht dat starters bij het kopen van een huis nu niet verder zullen gaan dan vier ton: "Het zet de huizenprijzen in die prijscategorie onder druk", zegt André de la Porte.

VEH: geen overdrachtsbelasting over hele bedrag

Ook verwacht de vereniging een chaotische situatie tussen 1 januari en 1 april volgend jaar: "Je zult zien dat er een run ontstaat op huizen rond de vier ton."

Als alternatief stelt de Vereniging Eigen Huis voor alleen overdrachtsbelasting te innen voor het bedrag dat boven de 400.000 euro voor een huis betaald wordt. Bij een huis van bijvoorbeeld 450.000 euro zouden starters dan 1000 euro overdrachtsbelasting gaan betalen, in plaats van 9000 euro, de 2 procent over het volle bedrag dat is vastgelegd in het woonakkoord.