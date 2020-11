5658 nieuwe besmettingen, 240 meer dan gisteren

Kentering

Ook in andere Europese landen is sprake van een neerwaardse trend, maar niet overal. In bijvoorbeeld Zweden, Portugal en Polen is dat vooralsnog niet zo. In België en Tsjechië, waar de tweede golf nog groter was dan in Nederland, is ook sprake van een duidelijke kentering. Ook in Frankrijk neemt het aantal besmettingen af.

Swipe naar links om van zeven andere landen de besmettingsgraad te zien: