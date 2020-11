China veroordeelt vertrek oppositie uit parlement Hongkong

China heeft afkeurend gereageerd op het vertrek van de oppositie uit het parlement in Hongkong. Gisteren besloot de pro-democratische oppositie haar 19 zetels in het parlement op te geven, als reactie op het ontslag van vier parlementsleden.

Peking had de autoriteiten in Hongkong de bevoegdheid gegeven om zonder tussenkomst van de rechter de vier parlementsleden weg te sturen die onafhankelijkheid steunen of 'staatsgevaarlijk' zouden zijn.

Het kantoor in Hongkong dat de Chinese regering vertegenwoordigt, waarschuwt de pro-democratische oppositieleden nu: "We willen deze oppositieleden waarschuwen. Ze maken een fout als ze dit willen aangrijpen om radicaal verzet aan te moedigen en buitenlandse krachten te vragen om te helpen Hongkong weer in chaos te storten. Dat is een verkeerde inschatting", meldt persbureau Reuters.

Kritiek van westerse landen

Vanuit westerse landen is er kritiek op het besluit om de vier oppositieleden uit het parlement te zetten. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Raab, noemt het ontslag een aanslag op de vrijheden van Hongkong.

Ook Duitsland en Australië veroordelen het afzetten van vier parlementariërs. De Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Robert O'Brien zegt dat nu overduidelijk is dat de communistische machthebbers in China zich niet houden aan de afspraken die zijn gemaakt over de status van Hongkong en de beloftes die zijn gedaan aan inwoners.

Demonstraties in Hongkong

Het was maandenlang onrustig in Hongkong. Inwoners gingen massaal de straat op om te demonstreren tegen de groeiende invloed van China op de stadsstaat. Eind juni werd de omstreden veiligheidswet voor Hongkong ingevoerd door de Chinese overheid. Sinds de invoering daarvan is het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en het op touw zetten van staatsondermijnende activiteiten in Hongkong verboden.

Hongkong hoort sinds de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1997 weer bij China, met een eigen economisch systeem en meer democratische vrijheden. Onder de noemer 'één land, twee systemen' behoudt Hongkong een zekere mate van autonomie. Maar sinds de invoering van de veiligheidswet staat dit onder druk.