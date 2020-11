Bibliotheken halen Zwarte Piet-boeken weg: 'meebewegen met maatschappij'

Bibliotheken in Nederland zijn bezig met het weghalen van boeken met de traditionele Zwarte Piet. Dat zegt de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) in het AD.

Volgens VOB-directeur Anton Kok past dat bij de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. "Overal groeit het besef dat Zwarte Piet een stereotiepe beeld geeft van een bepaald deel van de bevolking en de bibliotheken bewegen daarin mee", zegt hij in de krant. Kok wilde tegenover de NOS niet inhoudelijk reageren.

Kok vindt het normaal dat er af en toe boeken uit de collectie verdwijnen: "Er zijn in de loop van de tijd talrijke boeken weggehaald omdat ze in strijd met de goede zeden waren. Dan denk ik aan de kinderboeken waarin de bevolking van Nederlands-Indië als patjakkers werden weggezet."

Andere typen Pieten

Tineke van Ham is bestuurder van Rijnbrink, de adviesorganisatie voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel. Ze sluit zich aan bij de woorden van Kok, zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal: "Bibliotheken bewegen mee met dit maatschappelijke gesprek."

Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat iets meer dan de helft van de Nederlanders wil dat Zwarte Piet zwart blijft. Kok zegt dat dat geen reden is om de boeken te bewaren: "Sommigen zien fascisme ook zitten. En ja, dat klinkt cru, maar ik bedoel dat een smaldeel niet ons beleid kan bepalen."

Mensen kunnen voor een boek met Zwarte Piet vanaf nu trouwens nog wel in de bieb terecht. "Ik denk dat niet op grote schaal in één keer Zwarte Piet-boeken verdwenen zullen zijn. Maar je zult meer boeken zien waarin rechtgedaan wordt aan andere typen pieten", zegt Van Ham.

Gratis meenemen

Exemplaren die uit de collectie gaan, belanden volgens Van Ham meestal in een kast met afgeschreven boeken, waar ze voor een klein bedrag kunnen worden gekocht. Dat zou ook met boeken met Zwarte Piet kunnen gebeuren. In sommige gevallen zijn boeken zo versleten dat bibliotheekgebruikers ze gratis mee kunnen nemen.

Is Zwarte Piet cultureel erfgoed of een achterhaald, racistisch verschijnsel? Bekijk deze video: