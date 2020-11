Kerstkaartenactie voor ouderen die met Kerst alleen zijn, en dat zijn er meer dan ooit

ANBO start een kerstkaartenactie. De ouderenvereniging is geschrokken van het aantal ouderen dat verwacht de Kerst alleen of hooguit met de partner te zullen doorbrengen. Bijna de helft denkt geen bezoek te krijgen of gaat niet op bezoek vanwege de coronacrisis. Met Oud en Nieuw is dat percentage zelfs 62 procent.

"Elk bericht, elk telefoontje is belangrijk voor ons," zegt Hetty van Amerom (80). Voor de coronacrisis hadden zij en haar man een rijk sociaal leven met vrienden, familie en uitjes. Maar omdat haar man kanker heeft, zijn ze het afgelopen jaar min of meer op elkaar aangewezen. "Er blijft nu erg weinig over. We durven er niet op uit te gaan en we ontvangen weinig mensen, omdat we bang zijn voor corona. Mijn man kan er niet nog een ziekte bij hebben."

Het Sinterklaasfeest en Kerst vieren Van Amerom en haar man normaal gesproken uitgebreid. Maar vanmiddag gaat ze Pakjesavond afzeggen en ze maakt voorlopig geen plannen voor Kerst. Van Amerom: "Het is moeilijk. Ik ben dankbaar voor ons mooie huis in Delden, ik heb een lieve man en samen hebben we het gezellig. Maar het is ook saai en eenzaam."