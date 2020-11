Rabobank zet mes dieper in lokale banken en filialen

Om de winst op peil te houden, wil Rabobank een aantal lokale banken sluiten en het aantal vestigingen vergeleken met begin dit jaar halveren. Dat staat in een plan waar volgende maand over wordt gestemd en dat in handen is van het FD.

Nu werkt de Rabobank nog met 89 lokale banken, met ieder een eigen directie en ondernemingsraad. Die lokale banken zijn bijvoorbeeld zichtbaar bij de sponsoring van lokale sportverenigingen. Van de lokale banken verdwijnen er in het plan 18. In 2016 zette de bank ook al het mes in de organisatie en verdwenen er 17 lokale afdelingen.

Klanten kunnen in het plan ook bij minder bankfilialen terecht. Rabobank had al het voornemen om een groot aantal filialen te sluiten vanwege de coronacrisis, maar daar komen nog meer filialen bij. In het plan blijven er zo'n 100 tot 150 filialen over. Begin dit jaar waren er nog meer dan 300 filialen.

Festivals

Rabobank-topman Wiebe Draijer schrijft dat er niet per se meer winst hoeft te worden gemaakt, maar dat die wel op peil moet worden gehouden. "Door de daling van de rente lopen de inkomsten terug. Dat moet wel worden opgevangen door onze klanten efficiënter te bedienen. Dat kan niet meer met hetzelfde aantal kantoren. En dat hoeft ook niet. We zijn waar onze klanten zijn en komen. Dat kan bijvoorbeeld zijn in een winkel, festival of bibliotheek."

De winst van de bank staat onder druk door onder meer de lage rente en het coronavirus. Daarnaast verloopt de dienstverlening van de bank steeds meer online.

Wat het plan betekent voor het aantal banen is niet bekend. De afgelopen vijf jaar verdwenen er ongeveer 10.000 banen bij de bank.