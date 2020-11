Rotterdamse haven ontvangt eerste 'schone' containerreus

De energietransitie leidt net als op veel andere plaatsen tot onzekerheid bij grote scheepvaartbedrijven. LNG is weliswaar veel schoner en zorgt voor minder CO2-uitstoot dan stookolie, maar het is gas en dus niet CO2-neutraal. De vraag nog is wat de scheepvaartbrandstof van de toekomst wordt.

LNG-producenten en -exporteurs hadden het dit jaar moeilijk vanwege de coronapandemie. Lage gasprijzen zorgden voor een overschot aan LNG, dat vaak gemaakt wordt met relatief duur schaliegas uit de Verenigde Staten. Nieuwe projecten zijn moeilijk te financieren, blijkt uit onderzoek van Global Energy Monitor.

LNG, waterstof of ammoniak?

Waar LNG bewezen effectief scheepsmotoren kan aansturen, wordt er ook al gewerkt aan motoren die op waterstof, ammoniak of methanol kunnen varen. Deze brandstoffen zijn CO2-neutraal zodra er genoeg duurzame elektriciteit is om het te maken. Het Havenbedrijf denkt dat er de komende tientallen jaren een mix van al deze brandstoffen zal ontstaan in de internationale scheepvaartwereld, wat het er voor de logistiek in de havens niet overzichtelijker op maakt.

Overigens kan ook LNG duurzaam gemaakt worden met bio- en synthetische LNG, maar net als bij bio- en synthetische kerosine is dit nog zo kostbaar dat het de vraag is of het in economische opzicht toekomst heeft. Grote zeeschepen worden gemiddeld in zo'n dertig jaar afgeschreven. De schepen die nu in de vaart genomen worden kunnen dus tot 2050 mee. In dat jaar moet volgens het klimaatakkoord van Parijs de hele wereldeconomie CO2 neutraal zijn.