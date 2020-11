De bibliotheek lijkt steeds meer op een buurthuis

De bibliotheken moesten vorige week vanwege de coronamaatregelen tijdelijk sluiten; alle voorzichtig geplande activiteiten werden geannuleerd. Maar na protest van bibliotheken besloot het kabinet vorige week dat voor sommige activiteiten, zoals huiswerkbegeleiding, een uitzondering mag worden gemaakt.

In de bieb van Venlo wordt er bijvoorbeeld tijdens corona toch huiswerkbegeleiding gegeven, in de kelder. Ook in andere bibliotheken zijn er activiteiten, al is het op zeer kleine schaal. De Jong: "Door corona blijkt dat onze functie belangrijker en breder is dan alleen het uitlenen van boeken, muziek en games."

De gedwongen sluiting door corona heeft de bibliotheken ook online creatiever gemaakt. Er werden meer digitale boeken uitgeleend en allerhande activiteiten die normaal in de bieb georganiseerd worden (zoals spreekuren) zijn naar de online bibliotheek verhuisd.

De bieb als middel tegen ontlezing

Een steeds groter wordend probleem voor bibliotheken is de ontlezing van de jeugd. Volgens De Jong komt dat onder meer door het gebruik van smartphones, informatiemoeheid (er is altijd overal informatie om je heen) en concentratieproblemen. Kinderen zijn sneller afgeleid door de steeds drukker wordende omgeving.

Daarnaast wordt lezen door leerlingen in het onderwijs te veel ervaren als verplicht, in plaats van leuk. Door de vele activiteiten voor kinderen en jongeren komen ze in de bibliotheek op een andere manier in aanraking met boeken en lezen en wordt de associatie met lezen positiever.