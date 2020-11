Funda: afvlakking of daling van huizenprijzen nog ver weg

Huizenzoeksite Funda onderzoekt sinds kort maandelijks het sentiment onder bezoekers van de site. En daaruit maakt Funda op dat een daling van de huizenprijzen op de korte termijn niet waarschijnlijk is.

"Zoals het er nu naar uitziet, blijft de vraag onverminderd groot en blijven huizenzoekers actief, terwijl de intentie om te verkopen afneemt", zegt Funda-ceo Quintin Schevernels. "Voor nu lijkt het erop dat een afvlakking of lichte daling van de huizenprijzen nog heel ver weg is."

Gunstige verkoopmarkt

Funda vraagt bezoekers onder meer of ze de huidige markt gunstig vinden voor het kopen of verkopen van een woning. In oktober zei 86 procent het een gunstige verkoopmarkt te vinden, vooral omdat woningen snel worden verkocht en je een goede prijs krijgt voor je huis.

Daartegenover staat dat maar 15 procent het een gunstige koopmarkt vindt. De belangrijkste redenen: de hoge prijzen en het kleine aanbod van woningen.

"Het is echt heel opvallend dat ondanks dit ontbrekende vertrouwen, de coronacrisis en de sterke economische gevolgen er toch meer mensen van plan zijn een woning te kopen", zegt Schevernels. In oktober waren er namelijk iets meer mensen die een woning wilden kopen dan in september. "De vraag blijft ondanks alles structureel hoger dan het aanbod."

Eerst kopen, dan verkopen

Funda doet het onderzoek sinds juli. En sinds die maand is het aantal bezoekers dat van plan is een woning te verkopen gestaag gedaald. Mensen willen ook steeds vaker eerst een nieuw huis kopen, voordat ze hun oude huis verkopen.

Funda benadrukt dat het onderzoek niet representatief is voor heel Nederland omdat het onder sitebezoekers plaatsvindt. Maar volgens Funda is het wel geschikt om de sentimenten en trends op de woningmarkt in kaart te brengen.

Sinds de coronacrisis zijn de huizenprijzen blijven stijgen. Makelaarsvereniging NVM meldde vorige maand dat de huizenprijzen in het derde kwartaal met 11,6 procent zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De NVM is voor het grootste deel eigenaar van Funda.