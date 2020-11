Amerikaanse realityshows diverser, 'straks 50 procent deelnemers gekleurd'

Een aantal grote Amerikaanse realityshows wordt diverser. Programma's als Big Brother, Love Island en Survivor (de Amerikaanse versie van Expeditie Robinson) bestaan vanaf volgend jaar in ieder geval voor 50 procent uit gekleurde deelnemers. Dat meldt tv-zender CBS in een verklaring.

Ook gaat in ieder geval een kwart van het ontwikkelingsbudget van realityshows naar programma's die door gekleurde mensen gemaakt worden. De aanpassingen zullen ook in ons land terug te zien zijn: Love Island USA staat bijvoorbeeld op Videoland.

"Realitytelevisie loopt achter op het gebied van inclusiviteit", schrijft CBS-topman George Cheeks in een verklaring. "Het genre moet meer inclusief worden in de ontwikkeling, casting, productie en alle andere fases van het vertellen van verhalen." Het genre realitytelevisie krijgt al jaren kritiek, omdat het stereotypen zou uitvergroten.

Black Lives Matter

CBS kreeg de afgelopen jaren, net als veel andere mediabedrijven, veel kritiek op het gebrek aan diversiteit in de uitzendingen. De klachten namen dit jaar toe na de grootschalige protesten rond de dood van George Floyd, een zwarte man die overleed door politiegeweld.

Door de opkomst van de Black Lives Matter-beweging werden meerdere bedrijven aangezet tot nadenken, schrijft The New York Times. "Sommige media- en nieuwsorganisaties hebben hun twijfels geuit over de manier waarop lange tijd gewerkt is."