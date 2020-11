Een agent aan de deur omdat je een complotdenker interviewt, waarom gebeurt dat?

De politie Oost-Nederland bevestigt dat hun SGBO het contact initieerde. Via Kees Faasse hebben zij gevraagd of ze contact konden opnemen met Pasquino. Daar stemde Pasquino mee in, zegt hij, omdat hij wilde weten waarom ze contact zochten. Dat er vervolgens ook nog een wijkagent in Edam contact met hem opnam, komt doordat zij de wijkagent in zijn buurt is, zegt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland: "Wijkagenten zijn de oren en ogen van de politie."

Pasquino zegt er begrip voor te hebben dat de politie er alert op is of bepaalde denkbeelden over de coronacrisis kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde. "Maar daar heb ik helemaal nooit toe opgeroepen en dat zal ik ook niet doen. Ik geloof ook helemaal niet dat demonstreren op het Malieveld zin heeft of dat de rechtszaken die Willem Engel voert iets opleveren. Ik plaats gewoon interviews en dat zal ik blijven doen."