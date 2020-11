Verwaarloosde honden Winschoten gevonden in laag van afval en ontlasting

De meeste omwonenden die RTV Noord sprak hebben geen last gehad van geuroverlast, maar allemaal hoorden ze af en toe geblaf. Ze maakten zich zorgen om de honden.

"Het is bizar dat dit zo lang heeft moeten duren", zegt een buurtbewoner. "Die arme beestjes, dit is toch zielig? Er is al vaak met de politie gebeld en ik hoorde dat er ook brieven naar de gemeente zijn gestuurd, maar dat mocht allemaal niet baten."

Gemeente weet van niks

Tegen de eigenaar van de honden is proces-verbaal opgemaakt. De politie wil niets zeggen over het aantal meldingen dat is gedaan.

De gemeente zegt van niks te weten. "Wij hebben het uitgezocht, maar er is geen enkele melding binnengekomen over deze situatie. Dit was voor de gemeente volledig onbekend."