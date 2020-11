D66-kandidaten bekend: 'Ervaren Kamerleden en nieuwe talenten'

Na lijsttrekker Sigrid Kaag staan fractievoorzitter Rob Jetten (2) en het Haagse gemeenteraadslid Hanneke van der Werf (3) op de hoogste plaatsen van de concept-kandidatenlijst van D66 voor de Kamerverkiezingen van volgend jaar.

In de top-10 prijken verder de zittende Kamerleden Jan Paternotte (4), Vera Bergkamp (5), Steven van Weyenberg (6), Sjoerd Sjoerdsma (7) en Selima Belhaj (9). Ook wethouder in Lisse Jeanet van der Laan (8) en staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief (10) staan hoog op de lijst.

D66 spreekt van een een sterk, divers en inclusief team van ervaren Kamerleden en nieuwe talenten. Van de 65 kandidaten is 51 procent man en 49 procent vrouw. 23 procent heeft een biculturele of migratie-achtergrond en op de lijst staan 11 lhbti'ers.

Topvoetballer

Los van Kaag, die al in september tot lijsttrekker werd gekozen, is Van der Werf de hoogste nieuwkomer op de lijst. Zij is nu fractievoorzitter van D66 in de Haagse gemeenteraad. Jeanet van der Laan is wethouder van onderwijs in Lisse. Eerder was ze topvoetballer en speelde ze tientallen keren voor het Nederlands elftal.

Andere nieuwe namen zijn onder meer strafrechtadvocaat Sidney Smeets (18) en Lisa van Ginneken (20), voorzitter van Transvisie, een belangenorganisatie voor transgenderpersonen.

De afgelopen tijd werd al duidelijk dat een aantal Kamerleden niet terugkeert. Om uiteenlopende redenen stellen Pia Dijkstra, Kees Verhoeven. Achraf Bouali, Antje Diertens, Jessica van Eijs, Maarten Groothuizen, Matthijs Sienot en Rutger Schonis zich niet meer beschikbaar.

Aantal Kamerleden trok zich terug

Sommigen van hen wilden aanvankelijk wel opnieuw op de kandidatenlijst, maar trokken zich in een laat stadium terug, omdat ze een hogere plaats wilden dan de partij voor hen in petto had. Ook de huidige minister Koolmees keert op eigen verzoek niet terug in de Tweede Kamer.

D66 heeft nu 19 zetels in de Kamer en staat in de Peilingwijzer, een gemiddelde van peilingen van Ipsos, I&O Research en Kantar, tussen de 11 en 15 zetels.

De komende tijd bepalen de leden de definitieve volgorde van de lijst. Begin december wordt de uiteindelijke lijst bekend. In september presenteerde D66 al het concept-verkiezingsprogramma. Het definitieve programma wordt eind november vastgesteld op een online-congres.