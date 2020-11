5424 nieuwe coronabesmettingen, ruim 700 meer dan gisteren

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5424 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 738 meer dan gisteren. Er zijn op dit moment nog geen cijfers over de ziekenhuisbezetting van vandaag.

Er werden 76 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 97 doden gerapporteerd. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 76 doden per dag, tegen 69 doden per dag een week eerder.

Of het aantal doden verder stijgt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 669 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 640. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.

De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Amsterdam, namelijk 329. Ook in Rotterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, respectievelijk 285 en 169.