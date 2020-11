'Veel minder banen voor mensen met beperking dan ministerie zegt'

Veel minder mensen met een beperking zijn de afgelopen jaren aan een baan geholpen dan het ministerie van Sociale Zaken doet voorkomen. Het waren er niet 53.000 maar 12.000, zegt de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven Cedris in Trouw.

Het ministerie, gemeenten, werkgevers en vakbonden spraken in 2013 af dat er in 2025 in totaal 125.000 banen extra voor mensen met een beperking moesten zijn. Het ministerie schreef in mei dat er ruim 53.000 extra banen waren gerealiseerd. Cedris liet uitzoeken of dat klopt.

Bestaande banen meegeteld

Het verschil heeft een aantal oorzaken, zegt de onderzoeker die de cijfers narekende. Zo worden 10.000 banen meegerekend van werkende jonggehandicapten met een uitkering die tijdelijk uitvielen, en daarna opnieuw aan het werk gingen. Volgens de onderzoeker zijn dat geen nieuwe banen.

Bij andere groepen, zoals schoolverlaters uit het speciaal onderwijs, worden volgens hem vergelijkbare fouten gemaakt.

Ontluisterend

Kitty Jong van vakbond FNV noemt de conclusie ontluisterend, maar in lijn met geluiden die ze hoort uit haar achterban. Volgens haar laat de herberekening zien dat de banenafspraak is mislukt.

CNV-voorzitter Piet Fortuin zegt in Trouw dat de criteria om mee te tellen voor het banenplan meerdere keren zijn aangepast. "Steeds meer mensen vallen nu onder de banenafspraak, ook mensen die makkelijk aan het werk komen."

Cedris wil dat er aanvullende maatregelen komen, zodat het aantal banen voor mensen met een beperking aanzienlijk toeneemt. Het ministerie van Sociale Zaken wilde bij Trouw niet reageren; het presenteert vandaag de resultaten van een eigen onderzoek.