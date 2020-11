Hoe India in het festivalseizoen de economie probeert aan te jagen

De Indiase economie is zwaar geraakt door de coronamaatregelen, zwaarder dan de meeste andere grote economieën in de wereld. De Indiase regering hoopt dat het traditionele festivalseizoen de komende maanden het tij kan keren.

Toen India eind maart in lockdown ging, raakten honderden miljoenen mensen in elk geval tijdelijk hun inkomsten kwijt en de industrie kwam tot stilstand. In het eerste kwartaal van het financiële jaar 2020-21, van april tot juni, kromp de economie met 23,9 procent. Het IMF voorspelt over het hele jaar een krimp van ruim 10 procent, en verwacht dat het jaren kan duren voordat het land er bovenop komt.

De regering kondigde deze maand een nieuw stimuleringspakket aan, gericht op het festivalseizoen. Van oktober tot december zijn er allerlei belangrijke feestdagen, zoals Dussehra, Divali en Kerst. "Deze periode is heel belangrijk voor consumptie en economische groei", zegt econoom Devendra Kumar Pant. "Veel hindoes geloven dat het geluk brengt om grote uitgaven in deze periode te doen. Zelfs armere mensen geven in deze periode gewoonlijk meer uit dan de rest van het jaar."