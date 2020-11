Naakt eerbetoon voor 18e-eeuwse Britse feministe lokt discussie uit

Vandaag is in Londen een standbeeld onthuld voor Mary Wollstonecraft, ook wel 'de moeder van het feminisme' genoemd. Ze werd geboren in Londen in 1759 en was auteur en voorvechtster van rechten voor vrouwen. Het eerbetoon, waarvoor tientallen jaren is geijverd, heeft online echter de nodige discussie veroorzaakt.

Het beeld, een werk van de gelauwerde kunstenaar Maggi Hambling, is van verzilverd brons. Het stelt, bovenop een in verhouding grote sokkel, een naakte vrouwenfiguur voor. Critici vragen zich af of dat nou wel de geëigende vorm is om Wollstonecraft te eren.

De voorzitter van de "Geef Mary een standbeeld"-beweging verdedigt de keuze van het kunstwerk. Ze zegt dat de ideeën van de vroege feminist Wollstonecraft de wereld hebben veranderd en dat er moed voor nodig was om te vechten voor gelijke rechten. Zo iemand verdient volgens haar een innovatief standbeeld, en dit werk is een poging om "haar bijdrage aan de samenleving te vieren met iets dat verder gaat dan de Victoriaanse traditie om mensen op en voetstuk te zetten".