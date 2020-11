Opmerkelijke vondst politie: geen wietplantage, maar witlof

De politie dacht in Geleen een hennepkwekerij op het spoor te zijn en doorzocht vandaag een woning. In het huis stonden echter geen wietplanten, maar een aantal emmers vol witlof.

De politie had een anonieme tip over hennepteelt ontvangen en toen uit metingen bleek dat er mogelijk elektriciteit werd gestolen, gingen agenten bij het huis langs.

De verbaasde bewoonster liet de politie overal kijken. In de kelder dacht een van de agenten dat hij de wietplantage had ontdekt. Daar was een houten constructie gemaakt die toegang gaf tot de kruipruimte.

'Een bijzondere gewaarwording'

Hij verwijderde een plank, maar zag geen hennepplanten. Tot zijn grote verbazing stonden er emmers met witlof in zwarte aarde. "De heer des huizes kweekte als hobby witlof. De bewoonster was vergeten dit te melden. Een bijzondere gewaarwording voor de agenten", schrijft de politie op Facebook.

In de woning werd verder niks gevonden wat op hennepteelt duidt en ook bleek dat er geen stroom werd afgetapt. De politie is elders in de wijk verder gaan zoeken naar een wietplantage, meldt 1Limburg.