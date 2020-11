Nagenoeg evenveel besmettingen als gisteren, R-getal voor het eerst onder de 1

Ook het percentage positieve tests is gedaald. Van alle mensen die getest werden was 14,5 positief. Een week eerder was dat 16,6 procent.

Het R-getal is voor het eerst in deze tweede coronagolf onder de 1 gezakt. Het zogenoemde besmettingsgetal R was op 23 oktober 0,91. Dat betekent dat 100 mensen samen 91 anderen besmetten. Alleen als de R onder de 1 zakt, neemt de verspreiding van het virus af.

258 opnames op verpleegafdelingen, 39 erbij op de IC

Er zijn 258 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 81 nieuwe opnames meer dan gisteren.

Op de intensive care werden 39 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat is 1 nieuwe opname minder dan gisteren.

NOS op 3 legde eerder al uit dat een klein verschil achter de komma in het R-getal al een groot verschil kan maken: