Betaalachterstanden sneller gemeld bij gemeenten in strijd tegen schulden

Gemeenten, zorgverzekeraars, verhuurders, energie- en waterleveranciers gaan meer samenwerken om mensen met schulden op te sporen. Als iemand zijn of haar vaste lasten niet heeft betaald, geeft het bedrijf in kwestie dat automatisch door aan de gemeente.

De gemeente moet dan contact opnemen met de wanbetaler. De afspraken staan in het convenant Vroegsignalering schulden, dat vandaag wordt ondertekend. De overeenkomst speelt in op de wettelijke verplichting die in januari 2021 ingaat voor gemeenten om persoonlijk contact te zoeken met mensen met schulden.

Alle ruim 350 gemeenten in Nederland doen mee. Het idee is dat door de aanpak minder mensen in de problematische schulden komen, omdat er sneller hulp wordt aangeboden. "Wat we nu zien is dat mensen gemiddeld na vijf jaar betalingsproblemen om hulp vragen. Dan hebben ze gemiddeld 14 schuldeisers en 40.000 euro schuld. Dat moeten we voorkomen", zegt Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, een vereniging voor schuldhulpverlening.

De afspraak is dat energie- en waterbedrijven, zorgverzekeraars en verhuurders vanaf nu een seintje geven aan de gemeente als een persoon niet reageert op betalingsherinneringen. Vervolgens neemt de gemeente contact op met de persoon om te kijken over er mogelijk geldproblemen zijn. "Hoe gemeenten dat doen, mogen ze zelf bepalen. Ze gaan erop af, bellen, of sturen een brief", zegt Florijn.

Voordeel voor alle partijen

In een aantal plaatsen wordt al geëxperimenteerd met het vroeg opsporen van mensen met betalingsachterstanden, zoals in Amsterdam, Nijmegen en Arnhem. Die pilots worden gedaan op basis van individuele afspraken tussen bedrijven en gemeenten. "Wat zo fijn is aan dit convenant is dat we nu in alle gemeenten aan de slag kunnen zonder eerst afspraken te moeten maken", zegt Martin Neef, manager bij energieleverancier Vattenfall. Hij houdt in de gaten of klanten alle rekeningen betalen en grijpt in op het moment dat ze dat niet doen.

Volgens Neef profiteren alle partijen van de nieuwe afspraken. "Mensen met schulden worden geholpen, gemeenten voorkomen dat mensen andere problemen krijgen als gevolg van de schulden, zoals gezondheidsklachten, en bedrijven krijgen hun betalingen sneller weer binnen."

De zorgverzekeraars, verhuurders, energie- en waterleveranciers moeten wanbetalers eerst een herinnering sturen. Als klanten daar niet op reageren en 30 tot 100 dagen te laat zijn met betalen, neemt het bedrijf contact op met de gemeente. Die biedt vervolgens een hulpregeling aan. Mensen mogen zelf beslissen of ze gebruik willen maken van de hulp.