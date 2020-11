Kandidatenlijst GroenLinks: merendeel vrouw en veel onder de 40

GroenLinks gaat de verkiezingsstrijd in met een lijst waarvan 60 procent vrouw is. Ook is 70 procent van de kandidaten onder de 40 jaar. De concept-kandidatenlijst is vanavond bekendgemaakt.

Gisteren werd al duidelijk dat Kamerlid Corinne Ellemeet de nummer 2 op de lijst wordt, achter lijsttrekker Jesse Klaver. Ook verder staan in de top van de lijst vooral huidige Kamerleden. Op 3 staat Tom van der Lee, de klimaatwoordvoerder van de fractie, gevolgd door Kamerlid Laura Bromet.

De hoogste nieuwe binnenkomer is Senna Maatoug (1989) op 5. Ze is een beleidseconoom die bij de ministeries van Sociale Zaken en Financiën en bij de Sociaal-Economische Raad heeft gewerkt.