Politiek wil duidelijker burgerschapslessen op school, maar hoe?

Het doel van de burgerschapslessen moet dus nog verder ontwikkeld worden, erkende Slob. Sommige scholen vinden het verplichtende karakter van het wetsvoorstel van Slob sowieso te ver gaan.

Dat de wet niet overal een oplossing voor is, realiseren partijen zich ook. De PVV vindt dat vooral ouders tot de orde moeten worden geroepen als het ergens misgaat. Volgens Kamerlid Beertema is de situatie op het Emmauscollege geen incident, maar gaat het om een structureel probleem.

De partij had graag gezien dat de minister vorige week een gebaar had gemaakt door bijvoorbeeld op de school op bezoek te gaan. "De leerlingen om wie het gaat moeten geschorst worden en mogen nooit meer terugkomen", aldus Beertema.

Meer expertise

D66 denkt dat meer duidelijkheid in een wet geen oplossing is voor het "niet durven optreden tegen jongeren die antisemitische of islamofobe uitlatingen doen". Het CDA vindt dat er daarom al in de opleidingen voor docenten veel meer aandacht moet komen voor het aangaan van gesprekken. "Daar is echt meer expertise voor nodig", aldus CDA-Kamerlid Rog.

"Laten we niet vergeten dat een school niet alles kan. We kunnen alles opschrijven in wetten, maar niet alles is maakbaar. Er ligt ook een belangrijke taak voor ouders en maatschappelijke organisaties", waarschuwde ChristenUnie-Kamerlid Bruins.