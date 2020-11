'Regionale coronamaatregelen voorlopig van de baan'

Er komen voorlopig waarschijnlijk geen regionale maatregelen, dus ook niet de veelbesproken avondklok. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS.

Het kabinet ziet dat het aantal besmettingen in de regio's die extra in de gaten worden gehouden de goede kant op gaat. Het gaat dan met name om Rotterdam, Twente en Zuid-Holland Zuid. Alle drie de regio's zijn van rond de 100 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per dag gedaald naar rond de 50. Een halvering dus.

In alle veiligheidsregio's is inmiddels een daling te zien, zij het niet overal even snel.

Sluiten scholen

Het besluit over de regionale maatregelen wordt pas morgen officieel genomen. Vanavond komen in Utrecht de voorzitters van de Veiligheidsregio's en minister Grapperhaus bij elkaar. Morgen overleggen de betrokken ministers over corona.

Volgens minister Grapperhaus is een avondklok nu niet waarschijnlijk: