'Kinderen met handicap leven nog altijd in sociaal isolement'

De 13-jarige Marie-Claire Lanser heeft een aangeboren spierziekte. Meerdere middelbare scholen wilden haar niet toelaten, omdat ze het te lastig zouden vinden om de school aan te passen aan haar rolstoel, zegt ze. "Officieel mag dat helemaal niet, maar het gebeurt wel." Daardoor kan ze niet naar school in de buurt. "Het is ver weg, dus ik moet met de taxi, anders kost het te veel energie."

Het gevolg is dat Marie-Claire ook niet met haar vriendinnen naar school kan: "Als ik wil afspreken is dat wel lastig. Dat moet dan in het weekend of in de vakantie." In de buurt heeft ze geen vrienden: "Niemand weet goed hoe ze met mij om moeten gaan, dus ze gaan eigenlijk niet met mij om. Ze negeren met een beetje, maar ik ben er nu wel aan gewend."

Het liefst zou ze zien dat gehandicapte en niet-gehandicapte kinderen gewoon bij elkaar in de klas zouden zitten. "Als iedereen bij elkaar in de klas zit, raak je aan elkaar gewend."

Mentale toegankelijkheid

Henk-Willem Laan: "Je zou willen dat kinderen elkaar zo vroeg mogelijk ontmoeten. Een deel zit in de fysieke toegankelijkheid, maar een deel zit ook in de mentale toegankelijkheid. Er zijn scholen die zeggen: kom hier maar niet, want dan ben je de enige in een rolstoel en word je gek aangekeken."

Volgens Laan werkt dat door in het latere leven van mensen met een handicap: "Het doet iets met je ontwikkeling als je niet die positieve jeugdervaring hebt. Als je nu kijkt naar de volwassenen met een handicap is er geen groep in Nederland die zich eenzamer voelt."