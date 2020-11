Ouderen verongelukken vaker op de fiets

Het aantal senioren dat komt te overlijden na een fietsongeluk blijft toenemen. Vooral het aandeel 80-plussers dat bij een fietsongeluk om het leven komt, is toegenomen: van 12 procent in 2000 tot 27 procent in 2019.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schrijft in een rapport over veiligheid voor oudere fietsers dat de stijging komt doordat er in Nederland steeds meer 80-plussers zijn. Bovendien is die groep steeds vaker en verder gaan fietsen, mede dankzij de e-bike.

In driekwart van de dodelijke ongelukken gaat het om een 60-plusser. Volgens de SWOV is het aantal doden in jongere categorieën juist fors afgenomen, van ongeveer de helft in 2000 tot minder dan een derde nu. In totaal kwamen vorig jaar 203 fietsers om in het verkeer.

Cursus bij aanschaf elektrische fiets

"Problemen bij het op- en afstappen en het niet tijdig opmerken van obstakels zijn belangrijke redenen dat oudere fietsers relatief vaak gewond raken bij enkelvoudige ongevallen", constateerde het onderzoeksbureau. Ook in onoverzichtelijke verkeerssituaties lopen ouderen gevaar.

De onderzoekers konden geen bewijs vinden dat het snelheidsverschil tussen een gewone fiets en een elektrische fiets van invloed is op de veiligheid. Het snelheidsverschil bedraagt gemiddeld niet meer dan 4 km/u.

Toch pleitten ANBO en Veilig Verkeer Nederland voor een cursus wanneer een fiets of e-bike wordt aangeschaft. Ze vrezen dat als er geen maatregelen worden genomen, het aantal dodelijke fietsongelukken onder senioren zal blijven toenemen.