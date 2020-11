Emiraten versoepelen wetten voor ongetrouwde stellen, alcohol

De Verenigde Arabische Emiraten hebben per direct een aantal shariawetten versoepeld, waardoor het in het land nu onder meer mogelijk is om samen te wonen als ongetrouwd stel.

Ook mag iedereen ouder dan 21 jaar legaal alcohol drinken en zijn de rechten voor vrouwen verbeterd in de VAE. Zo geldt eerwraak niet meer als verzachtende omstandigheid in moordzaken.

Meer expats, toeristen en investeerders

Het land kondigde de wetswijzigingen zaterdag aan en voerde ze ook meteen door. Staatspersbureau WAM zegt dat de aanpassingen "de principes van tolerantie" van het land verstevigen. Dagblad The National schrijft dat de Emiraten met de versoepelingen meer expats en buitenlandse investeerders naar emiraten als Dubai en Abu Dhabi willen trekken.

Correspondent Daisy Mohr zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat de shariawetten geregeld tot verwarring leidden onder de vele expats in het land, goed voor zo'n 80 procent van de bevolking. "Want hoewel alles groot en modern oogt in de Emiraten waren de wetten nog wel heel erg conservatief", legt Mohr uit.

"Je kon bijvoorbeeld geen appartement delen als je niet was getrouwd en we kennen natuurlijk de verhalen van zoenende, ongetrouwde toeristen die op het strand werden beboet of soms zelfs in de gevangenis belandden. Met deze versoepelingen willen ze hun imago veranderen."

'Veel veranderd voor VAE in 2020'

De wetswijzigingen passen volgens Mohr in de lijn van de aankondiging van ruim twee maanden geleden, toen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël hun banden normaliseerden. Gisteren landde voor het eerst een vliegtuig vol Israëlische toeristen in Dubai.

Die toeristen zijn meer dan welkom, zegt Mohr, nu het toerisme naar de Emiraten een flinke dreun heeft gekregen door de coronacrisis. "Daarnaast zijn de Emiraten volgend jaar gastheer van de Wereldtentoonstelling. Ze rekenen dan op veel mensen vanuit de gehele wereld en hopen daarmee op een positief effect op het toerisme. Al met al zijn het best wat veranderingen voor de Emiraten in 2020."