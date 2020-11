Thuisblijfadvies massaal genegeerd: 'Koffie to go halen is het nieuwe uitje'

Drukte in de winkelstraten, natuurgebieden, bij de kerstshow in het tuincentrum en op de meubelboulevard: het was dit weekend op veel plekken druk. Het lijkt erop dat Nederland massaal naar buiten wil, terwijl het kabinet nog steeds 'blijf thuis' adviseert.

In een aantal Brabantse natuurgebieden werd zelfs 'code rood' afgegeven. Dat betekent: het is te druk, ga ergens anders heen. Ook in Utrecht was het druk in de natuur, ondanks een brandbrief van boswachters en natuurorganisaties. Bij meerdere natuurgebieden stonden de parkeerplaatsen vol en werd in de berm geparkeerd. Bij de Sallandse Heuvelrug stond er file.

Ook schrijven meerdere regionale media over drukte in de binnensteden en zijn op sociale media berichten te lezen over drukte in bouwmarkten en woonboulevards.

Daarnaast kwamen veel mensen naar de kerstshow in een tuincentrum in Duiven kijken, zag De Gelderlander: