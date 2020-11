Jongeren in Brussel moeten migranten en corona-ontkenners bereiken

Veel mensen in hun omgeving zijn de coronamaatregelen spuugzat, zeggen de meisjes. "We mogen niets meer. Naar school gaan, naar huis gaan en verder helemaal niets." De motivatie om zich aan dat regime te houden is nog minder, doordat in hun klas spookverhalen rond gaan over corona. Nima: "Iedereen denkt dat het gezever is, ze zeggen zelfs dat het een uitgevonden virus is."

Dat die motivatie afneemt in Brussel is terug te zien in de ziekenhuizen, zegt Marc Noppen, directeur van het Universitair Ziekenhuis Brussel. "De mensen die hier belanden zijn vaak onvoorzichtig geweest," zegt hij. En veel van die mensen spreken geen Nederlands of Frans, zegt Noppen. Ze zijn als migrant in Brussel gekomen.

Noppen: "Wat ons opviel was een enorme information gap. Tussen ons, mensen die het verhaal over corona al zat zijn én een gemeenschap die niet naar de journaals kijkt, die geen kranten leest, maar vooral hun eigen social media-kanalen hebben. En daar circuleren hele andere verhalen. Vooral complottheorieën."

Nog nooit van corona gehoord

Noppen verbaast zich erover, vooral over de mensen die nog nooit van corona gehoord lijken te hebben. En omdat de Belgische overheid deze doelgroep nauwelijks bereikt, wil hij het zelf doen. "Ik heb contact gezocht met een aantal bevriende jongeren, uit de omgeving. Jongeren, omdat opviel dat het vooral ook veel jonge mensen die dit verhaal ontkennen."

Eén van die jongeren is Hassan al Hilou, 21 jaar oud en ondernemer. Hij woonde een groot deel van z'n jeugd in Nederland. "Tijdens de eerste golf zag je dat jongeren er nauwelijks bij werden betrokken," zegt hij. "Daarom voelen jongeren zich veel minder verantwoordelijk."

Al Hilou gelooft niet dat de moedertaal zo belangrijk is als ziekenhuisdirecteur Noppen zegt. "Dat is een cliché dat vaker wordt gebruikt, maar iedereen kent echt de maatregelen wel. Alleen in de stad, waar mensen bijvoorbeeld kleiner wonen, is het veel moeilijker om die maatregelen te volgen."

Hassan organiseerde een hackathon, waar ook Nima en Marjana kwamen. Daar verzonnen de jongeren dat ze filmpjes wilden maken, om in hun eigen appgroepen te delen. Als tegenwicht tegen alle desinformatie die daar ook wordt gedeeld.

Echte influencers vragen veel geld om dit soort filmpjes te delen. Dat geld is er niet, dus Al Hilou en de Brusselse ziekenhuizen hopen dat ze genoeg jongeren achter zich krijgen die mee willen doen met de actie. Ze moeten werken als druppels die de gloeiende plaat toch wat afkoelen.

De hackathons zullen de komende tijd ook op andere plekken in België worden georganiseerd, want de problemen spelen overal, zegt Al Hilou. "Dit is geen Brussels verhaal. Of het nou Brussel is, of Vlaanderen. Of Amsterdam of Rotterdam, dit speelt in alle grote steden."