Herbesmettingen met coronavirus, 'Het voelt alsof je een marathon hebt gelopen'

Na zes weken stuurde haar huisarts haar naar de internist die Arjette meteen naar de Spoedeisende Hulp in Harderwijk verwees. De coronatest daar was negatief, alle bloedwaarden waren goed.

Op de CT-scan was wel een bloedpropje te zien rechts in haar longen. "Een longembolie dus, waarvoor ik bloedverdunners kreeg." Maar ook die longembolie verklaarde haar symptomen niet. "Die konden ook komen door mijn pilgebruik zeiden ze, door de hormonen en door mijn leeftijd."

Blij met een positieve test

Arjette hyperventileerde ook. "Dat kwam doordat ik verkeerd was gaan ademhalen door de pijn in mijn longen", zegt ze. Twee weken na het bezoek aan de SEH kreeg ze een antistoffentest om te kijken of ze corona had gehad.

"Ik vond het heel spannend", zegt Arjette. "De test was hartstikke positief. Ik heb gehuild, zo blij was ik met de uitslag. Ik was dus niet gek, ik had wel degelijk corona gehad. Daarop kon ik ook aan een revalidatieprogramma beginnen."

Dat vlotte niet erg. Ook na zeven maanden had ze nog grote moeite met traplopen, wandelen en boodschappen doen. "In de zomer heb ik bij een bezoek aan de dierentuin nog in een rolstoel gezeten. En ik was altijd heel sportief. Ik rook niet. Ik drink niet.

Her-infectie

In oktober kreeg Arjette's dochter hoge koorts. Ze was te ziek was om de deur uit te gaan en werd thuis getest. Positief. Arjette testte negatief, net als bij drie eerdere gelegenheden. "Ik voelde me best stoer, ik had antistoffen", zegt ze.

Na de tiendaagse quarantaine voelde ze zich beroerd. "Ik heb me weer laten testen. Midden in de nacht zag ik de uitslag: positief. Dat was echt heftig. Mijn longarts heeft me preventief een antistollingsmiddel voorgeschreven. Daar moest ik mezelf mee injecteren. Op YouTube kon ik wel vinden hoe dat moet. De longverpleegkundige heeft me daarbij geholpen."

Het herstel verliep ook nu moeizaam. Ze bleef verkouden, kreeg longontsteking en twee keer een urineweginfectie. "Mijn afweer is gewoon weg", zegt ze. Intussen gaat het wat beter. "Ik heb gevoel dat mijn lichaam beter reageert op de infectie dan de eerste keer. Alles verloopt ongeveer hetzelfde, maar ik ben wel veel eerder weer op de been."