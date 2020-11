Arnhem herdenkt 73-jarige oud-docent die overleed na mishandeling

In Arnhem werd vanavond een herdenking gehouden voor de 73-jarige man, die vorige week overleed na een mishandeling op straat. De man, die Jan Kruitwagen heette, werd herdacht met 2 minuten stilte. Buurtbewoners legden bloemen en kaarsen neer.

Ook de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch was aanwezig bij de herdenking. Hij zei tegen Omroep Gelderland dat de impact van het misdrijf op de Arnhemse gemeenschap groot is. "Het is indrukwekkend om te zien hoe de Arnhemse gemeenschap hier bij elkaar is en elkaar ondersteunt bij dit afschuwelijke misdrijf."

Hij ziet een grote betrokkenheid onder de Arnhemmers. "Mensen leven mee. Het is het verlies van een Arnhemmer, die ze in de wijk kenden als een goede buurman waar ze goede gesprekken mee voerden. Die moeten ze nu missen."

Eerder werd er 3000 euro ingezameld voor de herdenking. Die werd gebruikt om kaarsen, een krans en linten voor de gedenkplek aan de Spijkerstraat, waar het misdrijf plaatsvond, te kopen. Ook is er een tegel op die plek geplaatst om mensen erop te wijzen dat er sprake is geweest van zinloos geweld.