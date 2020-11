Sportvliegtuig botst vermoedelijk met drone en maakt voorzorgslanding

Koninklijke Luchtmacht Gebruiker geverifieerd door Twitter @Kon_Luchtmacht

Onze mensen ondersteunen waar nodig. Zo ook toen een sportvliegtuig gisteren hulp nodig had. De crew van één van de apaches van @dhcluchtmacht keek onder meer of er geen grote schade zichtbaar was. #jobwelldone https://t.co/12d5uid20f