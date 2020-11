Huisartsen: kwetsbare mensen nog verder in verdrukking door corona

Kwetsbare mensen in achterstandswijken worden door de coronacrisis nog kwetsbaarder. Ze komen bovendien vaak nog verder in de problemen, signaleren huisartsen die werkzaam zijn in deze buurten.

Het gaat om een groep die vaak informatie over het virus en de maatregelen niet begrijpt. Ook gaan ze bij klachten te laat naar de huisarts, omdat ze bang zijn besmet te raken. Soms komen ze helemaal niet meer buiten, waardoor hun gezondheid nog verder achteruitgaat.

Dat leidt er soms toe dat mensen de behandeling die ze nodig hebben te laat krijgen. "Onlangs belde een patiënt. Haar man heeft diabetes en was in de war, zelf hoestte ze erg. Ze zijn laaggeletterd en wisten niet hoe ze een afspraak moesten maken om getest te worden. Ook waren ze bang dat ze misschien in het ziekenhuis moesten worden opgenomen", vertelt huisarts Nienke de Graauw die werkt in de Schilderswijk in Den Haag.

"De man was er erg slecht aan toe en moest meteen naar het ziekenhuis. Drie dagen later is hij overleden." Ze handelden uit angst, zegt De Graauw. "Als ze eerder aan de bel hadden getrokken was het misschien anders afgelopen."

Geen onwil

Annemaaike Roeters is huisarts in in de Utrechtse wijk Zuilen. Ook zij ziet dat patiënten soms de verkeerde beslissingen nemen. "Mensen komen bij ons de praktijk binnen en vertellen dan dat ze straks een afspraak hebben bij de teststraat." Toch is het geen onwil zegt ze. "Mensen schamen zich vaak als ze de informatie niet begrijpen."

De praktijk waarin Roeters werkt heeft zo'n 5500 patiënten. "De meesten van hen zijn wel bekend met de basisregels, maar niet iedereen kan zich daar altijd aan houden. "Dan vertellen ze me dat ze werk hebben waarbij bij ze geen afstand kunnen houden, omdat ze bijvoorbeeld met zijn tweeën dingen moeten tillen."

Ernstiger ziek

Aan de andere kant van Utrecht, in de wijk Hoograven, werkt huisarts Barbara Benard al twintig jaar. "We hebben een gemixt patiëntenbestand. Migranten, ex-asielzoekers maar ook veel nieuwkomers. In totaal zo'n 9300 die bij onze praktijk staan ingeschreven."

Zij ziet dat vooral mensen van niet-westerse komaf ernstig ziek worden van corona. "Zes, zeven mensen uit mijn praktijk zijn opgenomen in het ziekenhuis, één van hen overleden, twee konden gelukkig weer snel naar huis. Het zijn allemaal mensen van niet-westerse afkomst."

Lage 'gezondheidsvaardigheden' spelen daarbij een rol, zegt Benard. "Ze zijn slecht in taal en bellen vaak te laat naar de praktijk. Dan is vaak niet meteen duidelijk hoe ziek ze al zijn."