Rutte: alle leraren moeten alle spotprenten kunnen laten zien

Volgens Rutte is er een kleine groep binnen de islam die "het geloof misbruikt als instrument om te intimideren". Daar is een voedingsbodem voor omdat er kennelijk te weinig is benadrukt hoe essentieel de westerse waarden en grondrechten zijn, zei hij.

Rutte vindt het een breed probleem. "Er wordt verdeeldheid gezaaid tussen ons Nederlanders over die cartoons", zegt Rutte. "Maar misschien zit er toch iets positiefs in wat de twee leraren is overkomen. Want we hebben er nu wel uitgebreide gesprekken over."

Rutte legde ook een verband met de moslim-extremistische aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk: