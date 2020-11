Jongeren op illegaal feest: 'Op school zitten we ook met 1600 man'

Van Limburg tot Groningen, bijna ieder weekend is het op meerdere plekken raak: illegale feesten. Tientallen tot honderden jongeren komen samen in bossen, natuurgebieden, keten of schuren om tijdens corona toch een feestje mee te pakken.

Het kabinet is er klaar mee en wil strengere handhaving. Vorige week nog werd de Mobiele Eenheid ingezet op een feest in Limburg. "Op een gegeven moment wordt het echt niet meer leuk. Dan ga je op zo'n feest gewoon veertig mensen meenemen en die zitten dan echt even vast", zegt minister Grapperhaus van Justitie tegen NOS Stories.

Maar wie zijn de jongeren op die feesten én waarom staan ze ondanks corona toch met tientallen tegelijk te dansen in bossen, keten en schuren?

NOS Stories filmde vorig weekend bij een illegaal feest in de duinen dat uiteindelijk werd beëindigd door de politie. "Je bent maar één keer puber. Dus je moet gewoon denken: 'Fuck it en ik doe het gewoon!'"