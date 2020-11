Nog geen avondklok in regio's met veel corona, dinsdag meer duidelijkheid

Het kabinet gaat dit weekend nog geen avondklok afkondigen voor regio's waar het aantal coronabesmettingen hoog blijft. "We zijn echt nog niet zo ver", zei minister Grapperhaus na afloop van de ministerraad. Minister De Jonge benadrukte dat de maatregel nog niet van tafel is, en dat hij er dinsdag meer over hoopt te kunnen zeggen.

Grapperhaus zei dat een avondklok, waarbij mensen tussen 22.00 en 04.00 uur binnen moeten blijven, vandaag even ter sprake is gekomen bij de verantwoordelijke ministers. Maar mensen in regio's als Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Twente hoeven zich volgens hem nog even geen zorgen te maken.

"Het enige dat ik erover kan zeggen, is dat ik er bij deze maatregelen heel erg voor waak dat ze inhoudelijk goed in elkaar zitten, en dat de democratische besluitvorming ook goed voor elkaar is. We gaan geen ingrijpende dingen doen, tenzij we heel zorgvuldig vaststellen dat het echt nodig is."

Kritiek Tweede Kamer

Gisteren zei de minister van Justitie en Veiligheid dat het kabinet, zonder toestemming van het parlement, een avondklok kan instellen. Hij wees op een wet voor bijzondere omstandigheden, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, die nog nooit eerder van stal is gehaald. Daar kwam vanuit de Tweede Kamer meteen kritiek op.

Grapperhaus herhaalde vandaag nog eens dat het kabinet niet van plan is om de noodtoestand uit te roepen, wat op basis van de wet ook kan. "Wij zijn geen land van de noodtoestand en wij zijn ook geen land waar we alles helemaal op slot doen en waar niemand meer zijn huis uit kan. Zo zitten we als samenleving niet in elkaar."

Niks uitsluiten

Minister De Jonge van Volksgezondheid zei te hopen dat de aanvullende maatregelen, zoals een avondklok in bepaalde regio's, niet nodig zijn. "Maar je kunt, uit solidariteit met de zorg, niks uitsluiten. Of de daling in het aantal besmettingen genoeg is, daar hoop ik dinsdag uitsluitsel over te kunnen geven. Je hebt op dit moment niet de luxe om dingen terzijde te schuiven, die zouden kunnen helpen."

Minister Van Ark voor Medische Zorg merkte vanmorgen nog op dat een avondklok wat haar betreft geen taboe is. "Het is niet leuk. Maar niks is leuk in deze fase, helemaal niks. Ik heb sinds maart mijn ouders niet meer geknuffeld. Dat is ook niet leuk. Maar prioriteit is de gezondheidszorg. We kijken wat er nodig is om die op peil te houden. En dan zijn er voor mij geen taboes."