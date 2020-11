Aantal nieuwe besmettingen voor het eerst in dagen weer gestegen

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 7272 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 288 meer dan gisteren werden gemeld. Het is voor het eerst in een week dat het aantal nieuwe besmettingen toeneemt in plaats van af.

180 opnames op verpleegafdelingen, 33 erbij op de IC

Er zijn 180 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 81 nieuwe opnames minder dan gisteren.

Op de intensive care werden 33 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn 2 nieuwe opnames minder dan gisteren.

In totaal liggen er nu 2445 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2512), van wie 603 op de IC (gisteren: 607). Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan opgenomen.

118 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM zijn 118 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 87 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 78 doden per dag, tegen 54 doden per dag een week eerder.

De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Rotterdam, namelijk 533. Ook in Amsterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, respectievelijk 308 en 218.