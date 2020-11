Radicale moskeeën in Oostenrijk moeten deuren sluiten

Oostenrijkse moskeeën waar haat wordt gepredikt, moeten dicht. Dat hebben minister Raab van Integratie en minister Nehammer van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt.

Het besluit is een reactie op de terroristische aanslag van afgelopen maandag in Wenen. Een moslimextremist opende toen het vuur in het centrum van de Oostenrijkse hoofdstad. Vier mensen werden gedood en meer dan twintig raakten gewond.

Raab en Nehammer hebben de vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap in Oostenrijk op de hoogte gesteld van het besluit. De betreffende moskeeën moeten dicht en de besturen ervan worden juridisch ontbonden. Meer details worden later vanmiddag bekendgemaakt op een persconferentie.

Huiszoekingen in Oostenrijk en Duitsland

De aanslag veroorzaakte maandag paniek in het centrum van Wenen, ook omdat er rekening mee werd gehouden dat er meerdere daders waren. Later bleek uit onderzoek dat de dader, een 20-jarige geradicaliseerde moslim, alleen handelde. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

De afgelopen dagen zijn zestien mensen opgepakt die contact zouden hebben gehad met de dader. Onderzocht wordt nu wat hun rol is geweest. Acht van hen zijn eerder veroordeeld, onder meer voor terrorisme. In verscheidene steden, ook in Duitsland, zijn huiszoekingen gedaan.