Politie ontslaat medewerker Landelijke Eenheid vanwege banden met criminelen

De politie heeft een medewerker van de Landelijke Eenheid ontslagen. Reden voor het ontslag is "zeer ernstig plichtsverzuim", meldt de politie in een persbericht.

De medewerker, die werkte in Amsterdam. stond sinds februari op non-actief. Uit een onderzoek bleek vervolgens dat de vrouw contacten had met personen uit het criminele milieu. Ook gebruikte ze drugs.

Volgens de politie is dat voor een medewerker "ook in vrije tijd onacceptabel", omdat een agent een voorbeeldfunctie heeft. Haar gedrag wordt verder omschreven als "norm-overschrijdend en ernstig in strijd met het integriteitsbeginsel van de politie".