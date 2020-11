Verwarde man aangehouden met scherp voorwerp op zak bij school prinsessen

Bij de school van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in Den Haag is vorige week vrijdag een verwarde man aangehouden die een scherp voorwerp bij zich had. Dat meldt Shownieuws, dat hierover een bevestiging kreeg van de politie en de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het is niet duidelijk of de man naar de school kwam vanwege de prinsessen. Hij is volgens een woordvoerder van de politie naar de opvang Verwarde Personen gebracht.

Het Openbaar Ministerie heeft aan SBS6 laten weten dat de man niet vervolgd wordt.

Prinses Amalia werd begin dit jaar bedreigd via Instagram. Een man stuurde de prinses berichten met een "gewelddadige, seksuele en angstaanjagende lading". Wouter G. kreeg dinsdag 3 maanden cel en tbs met dwangverpleging opgelegd vanwege die bedreigingen.