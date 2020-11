Israël sloopt groot deel van bedoeïenendorp in Palestijns gebied

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever in 1967 en houdt het gebied sindsdien bezet. In veel steden en dorpen hebben de Palestijnen een vorm van zelfbestuur, daarbuiten heeft Israël veelal de volledige controle. Dat geldt ook voor de plek van dit bedoeïenendorp, in de buurt van de grens met Jordanië.